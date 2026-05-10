İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı

İran’ın güneydoğusundaki stratejik liman kenti Çabahar’da duyulan şiddetli patlama sesi büyük paniğe neden oldu. İran basını, sesin son çatışmalardan kalan patlamamış mühimmatın infilak ettirilmesinden kaynaklandığını açıkladı. Umman Körfezi kıyısındaki kritik limanda yaşanan olay, İran ile ABD arasında son dönemde artan gerilimin gölgesinde gerçekleşirken, bölgedeki güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

  • İran'ın güneydoğusundaki Çabahar liman kentinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu.
  • Patlamanın, son çatışmalardan kalan patlamamış mühimmatın kontrollü imhasından kaynaklandığı açıklandı.
  • Olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

İran’ın güneydoğusundaki stratejik liman kenti Çabahar’da duyulan şiddetli patlama sesi bölgede paniğe neden oldu. İran basını, sesin son çatışmalardan kalan patlamamış mühimmatın kontrollü şekilde infilak ettirilmesinden kaynaklandığını açıkladı.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Patlama sesinin ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olay kısa süreli paniğe yol açtı. İlk etapta patlamanın nedeni bilinmezken, daha sonra İranlı yetkililer olayın eski mühimmatların imha edilmesi sırasında meydana geldiğini duyurdu.

Yetkililer olayda can kaybı ya da yaralanma bilgisi paylaşmadı.

ÇABAHAR LİMANI STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR

Umman Körfezi kıyısında bulunan Çabahar Limanı, İran’ın en önemli ticaret ve lojistik merkezlerinden biri olarak gösteriliyor. Bölge aynı zamanda enerji sevkiyatı ve uluslararası ticaret açısından kritik noktalar arasında yer alıyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ GÖLGESİNDE YAŞANDI

Çabahar’daki olayın, İran ile ABD arasında son dönemde yükselen gerilim sırasında yaşanması dikkat çekti. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hareketlilik ve karşılıklı sert açıklamalar, bölgedeki tansiyonu artırmış durumda.

Uzmanlar, bölgede yaşanan her askeri hareketliliğin küresel enerji piyasaları açısından da yakından takip edildiğine dikkat çekiyor.

