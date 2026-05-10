İsrail'in İran'a saldırmadan önce Irak çölünde gizli karakol kurduğu ortaya çıktı

İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarını desteklemek için Irak çölünde gizli bir karakol kurduğu ve bunu "tespit etmek üzere olan" Irak birliklerine hava saldırıları düzenlediği iddia edildi.

IRAK BİRLİKLERİNE SALDIRI

The Wall Street Journal'ın aralarında ABD'li yetkililerin de bulunduğu kaynaklara dayandırdığı haberine göre; İsrail'in, karakolu "tespit etmek üzere olan" Irak birliklerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Irak medyasının, bir çobanın söz konusu bölgede helikopter uçuşları da dahil olağandışı askeri faaliyetler gördüğünü bildirdiğini ve Irak ordusunun durumu araştırmak üzere bölgeye asker gönderdiğini yazdığı aktarılan haberde, İsrail'in hava saldırılarıyla bu askerleri uzak tuttuğu savunuldu.

İRAN’A SALDIRILARDAN ÖNCE İNŞA EDİLDİ

İsrail'in burada özel kuvvetler konuşlandırdığı, söz konusu tesisin İsrail hava kuvvetleri için lojistik merkez işlevi gördüğü ve İsrail'in bu karakolu İran'a yönelik saldırıların hemen öncesi ABD'nin bilgisi dahilinde inşa ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu, konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Kaynak: AA
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Kaynağı doğru ise Irak destek istemeli.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

