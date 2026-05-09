Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı

Ağır tonajlı kamyonun lastiğini bıçakla patlatmaya çalışan adam, lastiğin büyük basınçla infilak etmesi sonucu metrelerce savruldu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

  • Kimliği belirlenemeyen bir kişi, park halindeki ağır tonajlı bir kamyonun lastiğini bıçakla delmeye çalıştı.
  • Lastiğin delinmesiyle büyük bir basınçla patlama yaşandı ve şahıs metrelerce savruldu.
  • Patlamanın ardından yere yığılan şahıs, sürünerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, park halindeki ağır tonajlı bir kamyonun lastiğini bıçakla patlatmaya çalışan bir adamın yaşadığı korku dolu anlar gündem oldu.

LASTİĞİ DELMEYE ÇALIŞTI

Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda kimliği henüz belirlenemeyen şahsın, kamyonun arka lastiklerine defalarca bıçakla vurduğu görüldü.

PATLAMA ŞİDDETİYLE SAVRULDU

İlk denemesinde başarılı olamayan adamın başka bir lastiği hedef aldığı, lastiğin delinmesiyle birlikte büyük bir basınçla patlama yaşandığı görüldü. Patlamanın etkisiyle şahıs metrelerce savruldu.

SÜRÜNEREK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Şiddetli patlamanın ardından yere yığılan adamın bir süre ayağa kalkamadığı, daha sonra ise sürünerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı kameralara yansıdı.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olurken, birçok kullanıcı patlamanın etkisiyle şahsın ciddi şekilde yaralanmış olabileceğini öne sürdü.

“KEMİKLERİ KIRILDI” YORUMLARI

Sosyal medya kullanıcıları, ağır tonajlı araç lastiklerinde oluşan yüksek basıncın tehlikesine dikkat çekerek şahsın kemiklerinin kırılmış olabileceğini belirten yorumlar yaptı.

