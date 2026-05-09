Dursun Özbek'ten çılgın şampiyonluk primi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip bu mücadeleyi kazanması durumunda üst üste dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

YÖNETİMDEN GALİBİYETE DEV PRİM

Kritik maç öncesi harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, şampiyonluk primini belirledi. Buna göre, Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi Antalyaspor galibiyeti için de 5 milyon Euro'luk bir prim dağıtılacağının sözü oyunculara verildi.

DEV MAÇ SAAT 20.00'DE

Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki RAMS Park'ta oynanacak maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılarda tüm biletler maçtan günler önce tükenirken, maçı izlemek üzere birçok eski futbolcu da RAMS Park'a akın edecek.