Emre Belözoğlu Galatasaray maçında yok
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gördü. Belözoğlu, gelecek hafta Galatasaray maçında kulübede olmayacak.
Tecrübeli teknik adam, aldığı ceza nedeniyle ligin son haftasında oynanacak Galatasaray karşılaşmasında takımının başında saha kenarında yer alamayacak.
Karşılaşma sırasında hakeme yaptığı itirazlar sonrası kırmızı kart gören Belözoğlu’nun cezası kesinleşti.
Galatasaray’ın şampiyonluk yarışındaki kritik haftalarında Emre Belözoğlu’nun kulübede olamayacak olması dikkat çekti. Belözoğlu’nun cezalı duruma düşmesi futbolseverler arasında kısa sürede gündem oldu.