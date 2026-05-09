Vatandaş, önünde namaz kılan polisi kayda aldı: Düştüğü not bomba
Cuma namazı sırasında önündeki polis memurunun secdeye gittiği anları kayda alan bir vatandaş "Abi Allah kabul etsin de secdeye gitmesen olur mu?" notunu düşerek sosyal medyadan paylaştı.
Cuma namazı sırasında kaydedilen bir görüntü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ön safta namaz kılan bir polis memurunu görüntüleyen bir vatandaşın paylaşımı dikkat çekti.
"ABİ ALLAH KABUL ETSİN DE..."
Görüntülerde, polis memurunun secdeye gittiği anlarda belindeki silahın namlusunun kendisine doğrulmasını "Abi Allah kabul etsin de secdeye gitmesen olur mu?" notuyla sosyal medyadan paylaştı.