Bournemouth yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı

Premier Lig'in 36. hafta maçında Bournemouth, Fulham'ı deplasmanda 1-0 yenerek yenilmezlik serisini 17 maça yükseltti. Bournemouth, sıradaki maçında Manchester City ile karşılaşacak.

Premier Lig'in 36. hafta maçında Fulham ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Craven Cottage Stadyumu'nda oynanan maçı Bournemouth, 1-0 kazandı. 

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI 

Mücadelenin ilk yarısının 42 dakikada Bournemouth forması giyen Ryan Christie, yaptığı faulün ardından kırtmızı kart gördü. Fulham'da da Joachim Andersen, 45+7'de yaptığı şiddetli faul sonucu takımını 10 kişi bıraktı.

GALİBİYET GOLÜ ROCHA'DAN

Konuk ekip Bournemouth'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Rayan Rocha kaydetti. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı. 

YENİLMEZLİK SERİSİ 17 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 17 maça çıkan Bournemouth, 55 puana yükseldi. Fulham ise 48 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bournemouth, Manchester City'i konuk edecek. Fulham, Wolverhampton deplasmanına gidecek. 

