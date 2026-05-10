Acı haberi Barcelona duyurdu! El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm

Bu akşam oynanacak El Clasico öncesi Barcelona Kulübü acı bir haberle sarsıldı. Katalan ekibini çalıştıran teknik direktör Hansi Flick'in babası hayatını kaybetti. Hansi Flick'in bu akşam Real Madrid ile oynanacak maçta takımının yanında olmak istediği belirtildi.

Bu akşam El Clasico'da Real Madrid ile karşılaşacak olan ve La Liga'da şampiyonluk için saatleri sayan Barcelona Kulübü, aldığı acı haberle sarsıldı. 

HANSI FLICK'İN BABASI HAYATINI KAYBETTİ 

Barcelona, teknik direktörü Hansi Flick'in babasının hayatını kaybettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Flick ve ailesine destek mesajı verilerek "FC Barcelona ve tüm blaugrana ailesi olarak, Hansi Flick'e babasının vefatı dolayısıyla sevgimizi iletmek istiyoruz. Acısını paylaşıyor ve bu zor dönemde kendisi ile ailesinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz." ifadelerine yer verildi. 

TAKIMI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMİYOR

İspanyol basınındaki haberlere göre; Zorlu karşılaşma öncesinde gelen acı haber Barcelona camiasında büyük üzüntü yaratırken, Alman teknik adam Hansi Flick'in takımını böylesine kritik bir gecede yalnız bırakmak istemediği ve takımının başında olacağı ifade edildi.

PUAN ALIRSA ŞAMPİYON

La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid CF karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak maçta Barcelona, sahadan en az 1 puanla ayrılması halinde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

