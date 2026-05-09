Elazığ'da beyaz ala geyik bu kez koyun sürüsünde görüldü

Elazığ'ın Ağın ilçesinde doğal yaşam alanlarından uzaklaşarak yerleşim yerlerine yakın noktalarda görülen bembeyaz alageyik, bölge halkını bir kez daha şaşırttı.

SÜRÜNÜN İÇİNE KARIŞTI

Türkiye'de nadir rastlanan beyaz rengiyle dikkat çeken alageyik, bu defa otlamaya çıkan bir koyun sürüsünün arasına karıştı. Daha önce bir evin bahçesine inen ve üzerine konan horozla kurduğu ilginç dostlukla hafızalara kazınan beyaz alageyik, bu kez meralık alanda koyunlarla birlikte görüntülendi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından hayretle izlenen alageyik, koyun sürüsüyle birlikte bir süre vakit geçirdi. Beyaz alageyik, kısa bir süre sonra gruptan ayrılarak kırsal alana doğru uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı