Telefonlarda 12 taksit sınırı esnetiliyor mu? Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var
Akıllı telefon pazarında bir süredir devam eden taksit çıkmazı için yeni bir düzenleme yapıldığı, düzenlemeyle akıllı telefonlarda 20 bin TL’ye 12 taksit uygulamasının 30-35 bin TL'lik cihazları da kapsayacak şekilde genişletilmesinin beklendiği iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanlığı iddiaları yalanladı.
Akıllı telefon alımlarında 12 taksit sınırının genişletileceğine yönelik iddialara Ticaret Bakanlığı tarafından yalanlandı. Bakanlık, sıfır cep telefonu satışının taksitlendirilmesine ilişkin Bakanlık nezdinde bir çalışma bulunmadığını bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sıfır cep telefonu satışlarında taksitlendirmeye ilişkin düzenlemeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yetkisinde olup, Bakanlığımız nezdinde yeni bir çalışma bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."