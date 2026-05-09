Derbide neler oluyor? Beşiktaş taraftarı çıldırdı
Beşiktaşlı futbolcuların gol sevincini Sergen Yalçın’la yaşamasının ardından Trabzonspor’un santra sonrası skoru eşitlemesiyle tribünlerden “Yönetim istifa!” sesleri yükseldi.
Beşiktaş- Trabzonspor maçında yaşananlar geceye damga vurdu.
GOL SONRASI SERGEN YALÇIN’A KOŞTULAR
Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmanın 14. dakikasında bulduğu golle 1-0 öne geçti. Golün ardından Beşiktaşlı futbolcuların sevinci teknik direktör Sergen Yalçın’ın yanında yaşaması dikkat çekti.
SANTRA SONRASI ŞOK GOL
Ancak Beşiktaş’ın üstünlüğü uzun sürmedi. Santranın hemen ardından gelen golle Trabzonspor skoru 1-1’e getirdi. Yenilen gol sonrası Beşiktaş tribünlerinden “Yönetim istifa!” tezahüratları yükseldi.
SERGEN YALÇIN TARTIŞMALARI SÜRÜYOR
Kupadaki başarısız sonuçların ardından eleştirilerin odağındaki Sergen Yalçın ve yönetim üzerindeki baskı Trabzonspor maçında da devam etti.