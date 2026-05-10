Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı

İran’ın petrol ihracatı açısından kritik öneme sahip Harg Adası açıklarında ortaya çıkan petrol sızıntısı şüphesi, çevresel felaket ve enerji piyasalarına etkileri nedeniyle uluslararası kamuoyunda dikkat çekti. Uydu görüntülerinde görülen dev petrol tabakasının yaklaşık 52 kilometrekarelik alanı kapladığı belirtilirken, uzmanlar olayın yalnızca çevreyi değil küresel petrol ticaretini de etkileyebileceği uyarısında bulundu.

DENİZ EKOSİSTEMİ TEHDİT ALTINDA

Uzmanlara göre bölgede meydana gelen olası bir petrol sızıntısı, Basra Körfezi’ndeki deniz yaşamı üzerinde ciddi tahribata yol açabilir. Petrolün su yüzeyini kaplaması nedeniyle denizdeki oksijen seviyesinin düşebileceği, balıklar, mercanlar ve diğer canlı türlerinin zarar görebileceği belirtiliyor. Ayrıca kıyıya ulaşabilecek petrolün, bölgedeki balıkçılık faaliyetlerini ve deniz suyu arıtma tesislerini de olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.

PETROL FİYATLARINDA DALGALANMA RİSKİ

Harg Adası, İran’ın petrol ihracatının merkezi konumunda bulunuyor. Bu nedenle bölgede yaşanabilecek herhangi bir altyapı sorununun küresel enerji piyasalarında dalgalanmaya neden olabileceği değerlendiriliyor.

Enerji uzmanları, sızıntının büyük bir altyapı arızasından kaynaklanması halinde İran’ın petrol sevkiyatında aksama yaşanabileceğini, bunun da petrol fiyatlarını yukarı çekebileceğini belirtiyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Sızıntının meydana geldiği bölgenin Hürmüz Boğazı’na yakınlığı da dikkat çekiyor. Dünya petrol ticaretinin önemli bölümü bu güzergah üzerinden gerçekleştiriliyor. Bölgede yaşanabilecek çevresel veya teknik bir kriz, tanker trafiğini etkileyebilir.

Uzmanlar, olası bir geniş çaplı sızıntının deniz taşımacılığı güvenliği açısından da risk oluşturabileceğini ifade ediyor.

YAPTIRIM ALTINDAKİ İRAN İÇİN EKONOMİK BASKI ARTABİLİR

Ekonomik yaptırımlarla mücadele eden İran için petrol ihracatı büyük önem taşıyor. Harg Adası’ndaki olası bir altyapı problemi veya uzun süreli teknik aksama, ülkenin gelir kaybı yaşamasına neden olabilir.

İngiltere merkezli Çatışma ve Çevre Gözlemevi ise petrol tabakasının cumartesi günü itibarıyla büyük ölçüde azaldığını açıkladı. Kuruluş, sızıntının petrol altyapısındaki bir kaçaktan kaynaklanmış olabileceğini değerlendirdi.