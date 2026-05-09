Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto

Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor maçının ilk dakikalarında sessiz protesto yaparak takım ve teknik direktör Sergen Yalçın’a tepki gösterdi.

TRİBÜNLER SESSİZ KALDI

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte ilk dakikalarda tezahürat yapmayarak sessiz protestoda bulundu.  Beşiktaş tribünlerinin, maçın başlama düdüğüyle birlikte sahaya sırtını dönmesi dikkat çekti.

“BU TAKIM NİYE OYNAMIYOR?”

Taraftarlar ayrıca, “Söylesene hoca bu takım niye oynamıyor?” tezahüratı yaparak teknik direktör Sergen Yalçın’a tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tribünler, karşılaşmanın ilk 5 dakikasının ardından yeniden tezahürat yaparak takıma destek vermeye başladı.

SERGEN YALÇIN GÜNDEMDE

Kupada yaşanan hayal kırıklığı sonrası eleştirilerin hedefindeki Sergen Yalçın’ın geleceği son günlerde camiada yoğun şekilde tartışılıyor.

