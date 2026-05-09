Hull City maçında Fatih Terim sürprizi

İngiltere Championship play-off yarı final ilk maçında Hull City ile Millwall golsüz berabere kalırken, tribündeki sürpriz isim dikkat çekti.

MAÇ 0-0 SONA ERDİ

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, The MKM Stadyumu’nda Millwall’u konuk etti. Premier Lig yolundaki kritik mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 11 Mayıs Pazartesi günü Millwall’un sahasında oynanacak.

PREMIER LİG İÇİN SON ADIM

Turu geçen ekip, Premier Lig’e yükselmek için Southampton - Middlesbrough eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

TRİBÜNDE FATİH TERİM DETAYI

Karşılaşmayı izleyen isimler arasında Fatih Terim’in de yer alması dikkat çekti. Tecrübeli teknik adamın, Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı ile birlikte maçı takip ettiği ve ikilinin tribünde yan yana oturduğu görüldü. Fatih Terim’in İngiltere’de ortaya çıkması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, futbolseverler görüntüler hakkında çok sayıda paylaşım yaptı.