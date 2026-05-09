Haberler

İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti: Köle tutsam daha fazla maaş veririm

İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti: Köle tutsam daha fazla maaş veririm Haber Videosunu İzle
İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti: Köle tutsam daha fazla maaş veririm
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İş görüşmesine giden bir genç kadın, uzun çalışma saatleri ve düşük maaş teklifine tepki göstererek işverenlere “Eleman mı arıyorsunuz, arkadaş mı?” sözleriyle isyan etti.

İş görüşmesine giden bir genç kadın, yaşadığı deneyimi anlatarak işverenlere tepki gösterdi. Çalışma şartları ve ücret politikasıyla ilgili sözleri dikkat çekti.

“TİPİMİZE BAKIYORSUNUZ”

Genç kadın, iş görüşmesi sırasında dış görünüşüne yönelik tavırlardan rahatsız olduğunu belirterek, “Bön bön tipimize, üstümüze bakıyorsunuz... Çalıştıracak eleman mı arıyorsun, arkadaş mı arıyorsun?” ifadelerini kullandı.

“3 AKTARMAYLA GELDİM, BİLGİ VERMEDİLER”

Görüşmeye ulaşmak için uzun bir yol kat ettiğini söyleyen genç kadın, “3 aktarmayla iş görüşmesine geldim, telefonda bilgi vermiyorsunuz” diyerek sürece tepki gösterdi.

ÇALIŞMA SAATLERİ VE MAAŞ TEPKİ ÇEKTİ

İş teklifindeki şartlara da değinen genç kadın, “Sabah 7, akşam 7, hafta sonu da çalıştıracaklar. 28 bin lira maaş veriyorlar” diyerek sunulan koşulları eleştirdi.

“KÖLE TUTSAM DAHA FAZLA MAAŞ VERİRİM”

Yaşadığı duruma sert tepki gösteren genç kadın, “Köle tutsam daha fazla maaş veririm” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı

TÜİK Başkanı görevden alındı
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı

Trump tüm dünyaya ilan etti! İki ülkeden ateşkes kararı
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Açık açık itiraf ettiler
Kerem Fener'e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin

Neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin
İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı

Savaşın seyrini değiştirebilecek gelişme! Hürmüz'de Çin gemisi vuruldu
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı

Trump tüm dünyaya ilan etti! İki ülkeden ateşkes kararı
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin

CHP'li Başarır'dan AK Parti'ye geçecek başkan için skandal çağrı!
Rekor bütçeli 'Delikanlı' dizisi ekranlara veda ediyor

Rekor bütçeyle iddialı giriş yapmıştı! 6 bölümde fişi çekildi