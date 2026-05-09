Macaristan'da yeni dönem dansla başladı, yeni sağlık bakanı meydanı danslarıyla coşturdu

Seçim zaferi kutlamalarındaki dans performansıyla dünya çapında ün kazanan Macar siyasetçi Zsolt Hegedus, Başbakan Peter Magyar'ın yemin töreninin ardından parlamento önünde düzenlenen halk buluşmasına da damga vurdu. Yemin töreni sonrası binlerce kişinin önünde çılgın dansını tekrarlayan geleceğin Sağlık Bakanı adayı Hegedus'e, yeni kabinenin muhtemel üyeleri de eşlik etti.

  • Macaristan Sağlık Bakanı adayı Zsolt Hegedus, yemin töreni sonrası Kossuth Meydanı'nda binlerce kişi önünde dans etti.
  • Hegedus'un dansına yeni başbakanın ekibindeki kilit figürler ve muhtemel kabine üyeleri de eşlik etti.
  • Hegedus, 12 Nisan'da Batthyany Meydanı'ndaki dansıyla 'Dans Eden Politikacı' unvanını almıştı.

Macaristan siyasetinde kuralları yıkan görüntüler gelmeye devam ediyor. Seçim zaferinin ardından kutlamalardaki dansı ile dikkat çeken Macar siyasetçi Zsolt Hegedus, yemin töreninden sonra parlamento önünde düzenlenen halk buluşmasının da en dikkat çeken ismi oldu. Hegedus, dünya çapında viral olan o çılgın dansını binlerce kişinin önünde bir kez daha tekrarladı.

PARLAMENTO MERDİVENLERİNDE ZAFER DANSI 

Yeni dönemin en güçlü Sağlık Bakanı adayı olarak gösterilen Zsolt Hegedus, parlamento binasının görkemli merdivenlerinde diplomatik ciddiyetin dışına çıkarak enerjik bir performans sergiledi. İlk olarak 12 Nisan akşamı Batthyany Meydanı'nda sergilediği ve "Dans Eden Politikacı" unvanını almasını sağlayan figürlerini, bu kez yemin töreni sonrası Kossuth Meydanı'nı dolduran kalabalık için yaptı.

MUHTEMEL KABİNE ÜYELERİ DE EŞLİK ETTİ

Platformda sadece Hegedus yoktu; yeni başbakanın ekibindeki kilit figürler ve muhtemel kabine üyeleri de tam kadro oradaydı. Geleceğin bakanları olarak görülen isimler, Hegedus’ün ritmine uyum sağlayarak halkın coşkusuna ortak oldu. Takım elbiseli. döpiyesli ve ciddi görünümlerinin aksine sergiledikleri bu rahat tavırlar, Macaristan'da yeni bir siyasi üslubun habercisi olarak yorumlandı.

Bu anlara Başbakan Peter Magyar da alkışlar tutarak katıldı.  

DÜNYA ÇAPINDA İLGİ GÖRÜYOR 

Tuna Nehri kıyısında yükselen müzik sesleri ve yeni hükümet üyelerinin dans performansı, uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Özellikle Hegedus'ün yüksek enerjisi ve halkla kurduğu samimi diyalog, Macaristan’daki değişim rüzgarının en net sembolü haline geldi.

Kossuth Meydanı'nı bayraklarla dolduran binlerce kişi, "Dans Eden Bakan"ı alkışlarla desteklerken; bu anlar sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Elif Yeşil
Haberler.com
Yorumlar (1)

Aynasız Delikanli:

Helal olsun insana yaşama sevinci veriyor, herşey günah diyen yzlara örnek olsun

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

