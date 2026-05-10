Manisa'da kadınlar için 'Leopar Gecesi' düzenlendi

Manisa’da bir mahalle muhtarlığı tarafından Anneler Günü’ne özel düzenlenen “ Leopar Gecesi”, renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar leopar desenli kıyafetlerle geceye katıldı.

Müzik ve eğlence eşliğinde düzenlenen gecede katılımcılar doyasıya eğlendi. Leopar temalı kombinlerin dikkat çektiği etkinlikte, dans ve çeşitli gösteriler geceye damga vurdu.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon sosyal medyada da gündem oldu.

