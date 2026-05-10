Haberler

Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme

Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu’nun Kumru ilçesinde Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva’nın nüfus artışını teşvik etmek amacıyla başlattığı ve 10 çocuk yapan ailelere sıfır otomobil vaat ettiği kampanya gündem olurken, İzmir’de bir berberin dükkan camına astığı yazı sosyal medyada dikkat çekti. Berberin, “10 çocuk yapan belediye başkanlarına bir ömür traş bedava” yazılı paylaşımı, kampanyaya gönderme olarak yorumlandı.

  • Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, 10 çocuk yapan aileye sıfır otomobil vaat etti.
  • İzmir'de bir berber, dükkan camına '10 çocuk yapan belediye başkanlarına bir ömür traş bedava' yazısı asarak kampanyaya gönderme yaptı.
  • Kampanya kapsamında 3 çocuk yapana 50 bin TL, 4 çocuk yapana 100 bin TL, 5 çocuk yapana 150 bin TL, 6 çocuk yapana 200 bin TL ödeme yapılacağı açıklandı.

Ordu’nun Kumru ilçesinde Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva’nın nüfus artışını teşvik etmek amacıyla başlattığı kampanya gündem olmaya devam ediyor. 10 çocuk yapan aileye sıfır otomobil vaat edilen kampanyaya bu kez İzmir’den dikkat çeken bir gönderme geldi.

BERBERDEN DİKKAT ÇEKEN VAAT 

İzmir’de bir berberin dükkan camına astığı yazı sosyal medyada gündem oldu. Berberin cama astığı yazıda, “10 çocuk yapan belediye başkanlarına bir ömür traş bedava” ifadeleri yer aldı.

NÜFUS KAMPANYASI GÜNDEM OLMUŞTU

Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada nüfus artışını desteklemek amacıyla çocuk sahibi olan ailelere çeşitli destekler verileceğini duyurmuştu. Kampanya kapsamında 3 çocuk yapan ailelere 50 bin TL, 4 çocuk yapanlara 100 bin TL, 5 çocuk yapanlara 150 bin TL, 6 çocuk yapanlara ise 200 bin TL ödeme yapılacağı açıklanmıştı.

10 ÇOCUĞA SIFIR OTOMOBİL VAADİ

Kampanyanın en dikkat çeken kısmı ise 10 çocuk sahibi olan ailelere sıfır araç verileceğinin açıklanması olmuştu. Belediye başkanının açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İzmir’deki berberin esprili pankartı da sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Elif Yeşil
Haberler.com
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Gömülü uranyuma yaklaşan olursa vururuz

İran yanıtını verdi, Trump'tan ilk açıklama geldi! Tehdit gibi sözler
İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı

İBB soruşturmasında yeni gözaltı! Türkiye'ye ayak bastığı gibi alındı
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de

Kraliçe'den ekonomik çıkarma! 428 yatırımcıyla Türkiye'ye geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdullah Kavukcu Osimhen'in bonservisi için rakam verdi: O paraya bile satmam

Abdullah Kavukcu bonservisi için rakam verdi: O paraya bile satmam
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!

Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu
Acı haberi Barcelona duyurdu! El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm

Acı haberi Barcelona duyurdu! El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm
Yüksek sesle müzik tartışması kanlı bitti: Cenaze çekici üstünde taşındı

Pompalı tüfekle öldürülmüştü! Cenazesi bakın nasıl taşındı
Abdullah Kavukcu Osimhen'in bonservisi için rakam verdi: O paraya bile satmam

Abdullah Kavukcu bonservisi için rakam verdi: O paraya bile satmam
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım

Kendisine yumruk atan isimle yıllar sonra bir araya geldi
Pavyonda servet saçtı! Konsomatris için 1 milyon liralık konfeti patlattı

Pavyondaki konsomatris için servet saçtı! Herkes aynı yorumu yapıyor