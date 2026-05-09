Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti

Motorinde yapılan 5,52 TL’lik indirimle fiyatlar 70 TL’nin altına gerilerken, akaryakıt piyasasında uzun süredir beklenen düşüş sürücülere nefes aldırdı.

Orta Doğu’da yaşanan gerilimle birlikte yükselen enerji maliyetlerinde yön aşağı döndü. Motorine yapılan indirimle birlikte akaryakıt tabelaları uzun bir aradan sonra kritik eşiğin altına indi.

5,52 TL’LİK İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

Küresel piyasalardaki hareketlilik ve eşel mobil sisteminin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Şubat ayından bu yana süren yüksek seyir, gece yarısı itibarıyla yerini sert bir gerilemeye bıraktı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre motorin grubunda hesaplanan 7,20 TL’lik indirimin bir kısmı ÖTV artışına mahsup edilirken, net 5,52 TL doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.

MOTORİNDE 70 TL BARAJI AŞAĞI KIRILDI

Yapılan indirimle birlikte motorin fiyatları, piyasada “psikolojik sınır” olarak kabul edilen 70 TL seviyesinin altına geriledi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (9 MAYIS 2026)

İndirim sonrası üç büyük ilde güncel fiyatlar şu şekilde oluştu:

İstanbul Avrupa Yakası:

  • Benzin: 63,81 TL
  • Motorin: 66,25 TL
  • LPG: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

  • Benzin: 63,67 TL
  • Motorin: 66,11 TL
  • LPG: 33,29 TL

Ankara:

  • Benzin: 64,78 TL
  • Motorin: 67,38 TL
  • LPG: 33,87 TL

İzmir:

  • Benzin: 65,06 TL
  • Motorin: 67,65 TL
  • LPG: 33,69 TL
Kaynak: Haberler.com
