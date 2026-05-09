Süper Lig devlerinin istediği yıldızı Amedspor kapıyor

Süper Lig’e yükselen Amedspor’un, daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın gündemine gelen Yves Bissouma’yı transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi.

  • Amedspor, Tottenham'da forma giyen Yves Bissouma'yı transfer etmek için harekete geçti.
  • Yves Bissouma'nın Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
  • Yves Bissouma daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemindeydi.

Süper Lig’e yükselen Amedspor, transferde ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Diyarbakır temsilcisinin, dünyaca ünlü orta saha Yves Bissouma için devreye girdiği öne sürüldü.

HEDEF YVES BISSOUMA

Nicolo Schira’nın haberine göre Amedspor yönetimi, Tottenham Hotspur forması giyen Yves Bissouma’yı kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Premier Lig ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Malili yıldızın, bonservissiz şekilde transfer edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Amedspor’un, ligde kalıcı olmak adına önemli yıldızları kadroya katmak istediği ifade edildi.

‘ÜÇ BÜYÜKLER’ DE İSTEMİŞTİ

Yves Bissouma’nın adı geçtiğimiz transfer döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılmıştı. Ancak transfer çeşitli nedenlerle gerçekleşmemişti.

AMEDSPOR’DA BÜYÜK HEYECAN

Süper Lig’e yükselmenin ardından iddialı bir kadro kurmak isteyen Amedspor’un bu hamlesi taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

DİAGNE VE ICARDI İDDİALARI SONRASI YENİ HAMLE

Son dönemde Mbaye Diagne ve Mauro Icardi iddialarıyla gündeme gelen Amedspor’un, Bissouma transferiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çektiği yorumları yapıldı.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (1)

Sadık:

Hep iddia ,birgünde gerçekleri yazın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

