En hüzünlü Anneler Günü

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik'in annesi, oğlunun mezarında duygu dolu anlar yaşadı. Anne Mine Hayva Şişik, oğlunun ona olan sevgisini ve son anılarını anlatarak gözyaşlarına boğuldu.

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Bayram Nabi Şişik'in annesi Mine Hayva Şişik, "Ben çok seviyorum diye o bana her gün papatya toplardı, her gün çiçek getirirdi. Ben onu çiçeksiz koymam, o benim meleğim, cennet kuşum oldu" dedi.

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulunda gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Bayram Nabi Şişik'in mezarına ziyaretler sürüyor. Anne Mine Hayva Şişik, oğlunun mezarına gelerek papatya çiçeği dikti. Anneler gününü oğlu olmadan girmenin üzüntüsünü yaşayan anne Mine Hayva Şişik, oğluna dair anlattıklarıyla yürekleri dağladı. Oğlunun son yaptığı resmin Türk bayrağı olduğunu ifade eden anne, arkadaşı ile olan son ses kaydı ve bir videoyu da paylaştı.

Gözyaşları içinde konuşan anne Mine Hayva Şişik, Bayram Nabi Şişik'in arkadaşına gönderdiği son ses kaydını da anlattı. Bayram'ın Türk bayrağı boyama ödevinden bahsettiğini belirten anne, oğlunun arkadaşına "Vakit nakittir, zamanı iyi değerlendirelim" diyerek ödevi hızlı yapmasını söylediğini ifade etti.

Mine Hayva Şişik konuşmasında, "Ben çok seviyorum diye o bana her gün papatya toplardı, her gün çiçek getirirdi. Ben onu çiçeksiz koymam, o benim meleğim, cennet kuşum oldu. En son uçan balon almıştı. Anneme diye jest yapmayı severdi. Yani bizi mutlu etmeyi severdi. Allah razı olsun. Biz ondan razıydık. Rabbim de razı olsun. Son yaptığı resim de yine Türk bayrağıydı. Arkadaşına da akşamında ses kaydı atmış. Türk bayrağını tamamlayalım, vakit nakittir, zamanı iyi değerlendirelim diye Adnan'a. Adnan da sıra arkadaşıydı zaten. Ses kaydını da iki gün önce dinledim. Rabbim yanına aldı, tertemiz yanına aldı" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
