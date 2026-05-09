1. Lig'e yükseldikleri maçın ardından sevgilisine evlenme teklifi etti

Mardin 1969 Spor forması giyen Nafican Yardımcı, 1. Lig'e yükseldikleri play-off finalinin ardından sevgilisine evlenme teklifi etti.

Nesine 2. Lig play-off finalinde Muş Spor’u 2-1 mağlup eden Mardin 1969 Spor, 18 yıl aradan sonra 1. Lig’e yükseldi.

18 YIL SONRA 1. LİG’E ÇIKTILAR

Kırmızı Grup finalinde büyük heyecana sahne olan mücadelede Mardin temsilcisi tarihi bir başarıya imza attı.

SAHA ORTASINDA EVLİLİK TEKLİFİ

Karşılaşmanın ardından Mardin 1969 Spor futbolcusu Nafican Yardımcı, kutlamalar sırasında sevgilisine evlenme teklif etti. Saha içinde yaşanan romantik anlar taraftarlardan büyük alkış aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hem Mardin 1969’un 1. Lig’e yükselmesi hem de evlilik teklifi görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Kutlamalar sırasında duygusal anlar yaşayan futbolcunun görüntüleri taraftarların da ilgisini çekti.

