Karabük'te karbonmonoksitten zehirlenen bir kişi evinde ölü bulundu

Karabük'te Muhammet Çakır, evinde karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenerek yaşamını yitirdi. Ekipler, evde yoğun duman kokusu ve yanmış mangal kömürü buldu. Şahıs geride mektup bıraktı.

Karabük'te karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Muhammet Çakır'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Muhammet Çakır'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yoğun duman kokusu tespit eden ekiplerin, odada yanmış mangal kömürü buldu. Muhammet Ç.'nin karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Öte yandan şahsın geride 3 kişiye hitaben mektup bıraktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
