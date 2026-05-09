Haberler

Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...

Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye... Haber Videosunu İzle
Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de zabıta ekiplerinin tezgahına el koyduğu seyyar satıcı ile yaşanan gerginlikte, “Bizi gariban gördünüz diye mi böyle yaptınız?” sözleri dikkat çekerken, olay anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

  • Eskişehir'de zabıta ekipleri ile seyyar satıcı arasında tezgaha el konulması nedeniyle gerginlik yaşandı.
  • Seyyar satıcı, zabıta ekiplerine 'Bizi gariban gördünüz diye mi böyle yaptınız?' diyerek tepki gösterdi.
  • Tezgahın çekiştirilmesi sırasında ürünler yere saçıldı ve satıcı yere düşen ürünlerini tekmeledi.

Eskişehir’de zabıta ekipleri ile seyyar satıcı arasında yaşanan gerginlik kameralara yansıdı. Tezgahına el konulan seyyar satıcının sözleri dikkat çekti.

Olay, Tepebaşı ilçesi İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bölgede denetim yaptığı sırada seyyar satıcılık yapan bir kişiye müdahale etti. Tespih, yüzük, çakmak ve bıçak gibi ürünler satan seyyar satıcı, tezgahını zabıta ekiplerine vermek istemedi.

ÜRÜNLER YERE SAÇILDI

Zabıta ekiplerine direnen satıcı ile ekipler arasında tezgahın alınması sırasında kısa süreli arbede yaşandı. Tezgahın çekiştirilmesi sırasında ürünlerin bir kısmı yere saçıldı. Bu sırada seyyar satıcı, “Alma ya, ihtiyacım var diyorum. Beni uyardın mı? Uyarmadan alamazsın. Beni uyaracaksın kardeşim” diyerek tepki gösterdi.

“BİZİ GARİBAN GÖRDÜNÜZ DİYE Mİ?”

Taraflar arasında yaşanan tartışmada sesler yükselirken, zabıta memuru satıcının daha önce uyarıldığını ifade etti. Seyyar satıcı ise, “Bana artistlik yapma, ben adam gibi konuşuyorum. Görevinizi yapın. Bizi gariban gördünüz diye mi böyle yaptınız?” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Gerginlik sırasında sinirlenen satıcının yere düşen ürünlerini tekmelediği görüldü.

KAMERALARA YANSIYAN ANLAR

Olayı görüntüleyen basın mensuplarını fark eden seyyar satıcı, yaşananlara tepki göstermeye devam etti. Zabıta ekiplerinin bölgeden ayrılmasının ardından kameraya konuşan satıcı, “Şu anda kamera var diye bir şey yapmadı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama

AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
Şehri karıştıran olay! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı

Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkerem can:

Kaldırımları boşalttiracak güçleri varsa helal olsun yoksa garibana herkes çöküyor.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Denetim sırasında tespit edildi, zincir market şubesi mühürlendi

Denetim sırasında tespit edildi, şube mühürlendi
İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar

15 yaşındaki kıza attığı rezil mesajlar ortaya çıktı

Daha önce görülmemiş bir kar yağdı, köy yeniden sular altında kaldı

Köyden geriye bu manzara kaldı: Daha önce eşi benzeri görülmedi
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Bu halini unutun! Zara'yı görenler tanıyamıyor

Bu halini unutun! Ünlü ismi görenler tanıyamıyor
Galatasaray, Dua Lipa'ya 4 şarkı için çuvalla para teklif etti

Galatasaray'dan Dua Lipa bombası! İşte teklif edilen para