Akıllı telefon ve tabletlere dev zam yolda

Akıllı telefon ve tabletlere zam geliyor. Samsung Türkiye'den Murat Azdemir, küresel yarı iletken maliyetlerindeki aşırı yükseliş ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle akıllı telefon ile tablet fiyatlarında dolar bazında yüzde 25 oranında artış beklendiğini açıklayarak teknoloji pazarında yeni bir fiyat revizyonu sinyali verdi.

Küresel piyasalarda artan maliyetler ve hammadde krizi, teknolojik cihazların etiketlerine yansımaya devam ediyor.

Son olarak Samsung Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, akıllı telefon ve tablet fiyatlarında yıl genelinde bir kez daha yüzde 25 artış beklediklerini söyledi.

“ABD-İRAN SAVAŞI NEDENİYLE GEÇEN HAFTA 9 İLE 9,50 KATA VARAN ARTIŞLAR OLDU”

Konuk olduğu bir canlı yayın programında konuşan Azdemir, şu ifadeleri kullandı: “Yarı iletken maliyetlerinde ABD ile İran savaşı nedeniyle geçen hafta 9 ile 9,50 kata varan artışlar oldu. Bugün ortalama bir akıllı telefonun içinde yarı iletken maliyetinin yüzde 20 ile yüzde 25 gibi düşünürsek yani bu artan fiyatla beraber ürünlerin maliyeti çok hızlı şekilde yükseliyor. Yaklaşık her ay fiyat revizyonu görüyoruz çip tarafında her hafta değişen bir fiyatlama var dolayısı ile ileriye dönük bir fiyatlama yapmak kolay değil. Bu 1 ile 1.5 sene daha böyle devam edecek gibi görünüyor çünkü yarı iletken talebi çok güçlü, ürün tedariği zorlaştı.

“TÜRKİYE'DE ÜZERİNE LOJİSTİK MALİYETİ, KUR FARKI EKLENİYOR”

Geçen yıl ile bu yıl arasına baktığımızda bizim gördüğümüz fiyat değişikliği şu anda dolar bazında yüzde 25 oldu. Önümüzdeki dönemde trendin böyle devam edeceğini tahmin ediyoruz. Türkiye'de bunun üzerine lojistik maliyeti, kur farkı ekleniyor ama global endeksten bakacak olursak, yüzde 20 ile yüzde 25 daha fiyat artışı görebiliriz” 

Kaynak: Haberler.com
