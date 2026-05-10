Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ANA GÜNDEM MADDESİ: ABD-İRAN BARIŞ MÜZAKERELERİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Fidan'ın İranlı mevkidaşı Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi.

MÜZAKERELERDE İLK HEDEF “SAVAŞI DURDURMAK”

İran, ABD'nin barış teklifine cevabını Pakistan aracılığıyla iletti. İran basınındaki bilgilere göre son teklifin merkezinde, bölgede devam eden askeri gerilimin sonlandırılması yer alıyor. Diplomatik kaynaklar, tarafların şimdilik kapsamlı bir anlaşmadan çok “çatışmayı durduracak geçici formüller” üzerinde yoğunlaştığını öne sürüyor.

Kaynak: AA