Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, dün akşam katıldığı canlı yayında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.
CHP lideri Özgür Özel, dün akşam katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları yanıtladı.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçme kararına ilişkin ilk kez konuşan Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında da açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek'e yönelik iddiaları nedeniyle Özel hakkında soruşturma başlatıldı.
Ayrıntılar geliyor...