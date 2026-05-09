Kars'ta dron destekli operasyon; 1'i polis 7 şüpheli tutuklandı

KARS'ta çeşitli suçlara yönelik düzenlenen dron destekli operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden aralarında 1 polisin de olduğu 7 kişi tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde 'Ateşli silah kullanımı', 'Kaçakçılık', 'Rüşvet' ve 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçları kapsamında çalışma yürütüldü. 40 ekip ve 130 personelin katılımıyla 13 ev ve 3 iş yerine dron destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet uzun namlulu silah, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 1 adet kılıç, 1 adet kama, 1 adet çelik yelek, 12 adet şarjör, 173 adet fişek, 273 litre motorin, 120 paket sigara ve 6 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarından 1 polisin de olduğu 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

