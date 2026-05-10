Haberler

"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi

'İş bittikten sonra ihale' iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında, 2024 Cumhuriyet Bayramı öncesi yapılan süsleme çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre, işin tamamlanmasının ardından ihale süreci başlatıldı ve sözleşme aylar sonra imzalandı. İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili soruşturma izni verdiği öğrenildi.

  • Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında, 2024 yılındaki bir ihale nedeniyle soruşturma izni verildi.
  • İddiaya göre, dekoratif süsleme ve ışıklandırma işi 28 Ekim 2024'te tamamlandı, ihale ise 31 Aralık 2024'te yapıldı.
  • AK Parti Meclis Üyesi Birol Şahin, usulsüzlük iddiasını İçişleri Bakanlığı'na taşıdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında, 2024 yılında gerçekleştirilen bir ihale nedeniyle soruşturma izni verildiği iddia edildi. Soruşturmanın, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen dekoratif süsleme ve ışıklandırma çalışmalarıyla ilgili olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre, Balıkesir’deki Milli Kuvvetler Caddesi’nde yapılan dekoratif süsleme, tak kurulumu ve özel ışıklandırma çalışmaları 28 Ekim 2024 tarihinde tamamlandı. Ancak söz konusu iş için ihalenin 31 Aralık 2024 tarihinde düzenlendiği ileri sürüldü. Sözleşmenin ise 15 Ocak 2025’te imzalandığı iddia edildi.

“İŞ TAMAMLANDIKTAN SONRA İHALE YAPILDI” İDDİASI

Sabah'tan Muharrem Doğantez'in haberine göre; yaklaşık 2 milyon TL bedelle gerçekleştirildiği belirtilen organizasyonda usulsüzlük olduğu iddiası gündeme geldi. AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Denetleme Komisyonu Üyesi Avukat Birol Şahin’in konuyu İçişleri Bakanlığı’na taşıdığı öğrenildi.

Şahin’in başvurusunda, kamu ihale süreçlerinin mevzuata aykırı şekilde yürütüldüğü ve iş tamamlandıktan sonra resmi ihale işlemlerinin gerçekleştirildiği yönünde iddialara yer verdiği belirtildi.

GÖZLER SORUŞTURMA SÜRECİNDE

İçişleri Bakanlığı’nın iddialarla ilgili soruşturma izni verdiği öne sürülürken, süreç kapsamında belediyedeki ihale evrakları ve ödeme süreçlerinin inceleneceği ifade edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım

Kendisine yumruk atan isimle yıllar sonra bir araya geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi

Fenerbahçe'den olay tepki!
Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan Ömer'in hayatını kaybettiği kaza kamerada

Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan genç feci şekilde can verdi
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti

Stattan ayrılış görüntüsü daha önce hiç görmediğiniz cinsten
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi

Fenerbahçe'den olay tepki!
Protestolar işe yaramadı, Manifest Gaziantep’i coşturdu

Protestolar işe yaramadı, konser salonu hınca hınç doldu

Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti

Gözyaşlarıyla veda etti!