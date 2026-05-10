Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 12 polis hayatını kaybetti

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Fateh Khel polis noktasına patlayıcı yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 12 polis hayatını kaybederken, 3 polis yaralandı. Saldırının ardından ağır silahlarla ateş açıldığı, polis noktasının tamamen yıkıldığı ve çevrede büyük hasar oluştuğu bildirildi. Bölgede hastanelerde acil durum ilan edilirken, Pakistan’da son dönemde terör saldırılarının arttığına dikkat çekildi.

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bulunan bir polis noktasına düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 12 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı. Dawn gazetesinin haberine göre saldırı, Bannu bölgesindeki Fateh Khel polis noktasına patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, patlamanın ardından saldırganların farklı yönlerden ağır silahlarla ateş açtığı belirtildi. İntihar saldırısının etkisiyle polis noktasının tamamen yıkıldığı, bölgede bulunan zırhlı aracın da kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Patlamanın şiddeti çevredeki binalarda da ağır hasara yol açarken, bölgedeki hastanelerde acil durum ilan edildi.

Pakistan’da son dönemde özellikle Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde saldırılar yoğunlaşıyor.

İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı’nın (TTP) Afganistan’da konuşlandığını ve saldırıları buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan eyaletinde ise Belucistan Kurtuluş Ordusu’nun (BLA) saldırıları öne çıkıyor. Örgüt, Belucistan’ın Pakistan’dan ayrılmasını talep ediyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
Yorumlar (1)

Toroman Kutlug:

Afganistan

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

