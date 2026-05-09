Haberler

Yumruk yumruğa kavgaya verilen ceza belli oldu

Yumruk yumruğa kavgaya verilen ceza belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid, antrenmanda yumruk yumruğa kavga eden Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni’ye 500’er bin euro para cezası verdiğini açıkladı.

  • Real Madrid, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni'ye antrenman ve soyunma odası kavgası nedeniyle 500'er bin euro para cezası verdi.
  • İki futbolcu, disiplin soruşturması kapsamında ifade verdi ve kulüpten, takım arkadaşlarından, teknik ekipten ve taraftarlardan özür diledi.
  • Valverde ile Tchouameni, Real Madrid yönetiminin uygun göreceği her türlü yaptırımı kabul etmeye hazır olduklarını belirtti.

Real Madrid, antrenmanda ve soyunma odasında kavga eden Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni’ye verilen cezayı resmen duyurdu.

İKİ FUTBOLCUYA DA 500 BİN EURO CEZA

İspanyol devi, yaşanan olaylar sonrası hem Valverde’ye hem de Tchouameni’ye 500’er bin euro para cezası verildiğini açıkladı.

ÖZÜR DİLEDİLER

Kulüpten yapılan açıklamada, iki futbolcunun da disiplin soruşturması kapsamında ifade verdiği ve yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını söylediği belirtildi.

TAKIMDAN VE TARAFTARDAN ÖZÜR

Valverde ile Tchouameni’nin kulüpten, takım arkadaşlarından, teknik ekipten ve taraftarlardan özür dilediği aktarıldı.

“HER TÜRLÜ YAPTIRIMI KABUL EDERİZ”

Açıklamada iki yıldız futbolcunun, Real Madrid yönetiminin uygun göreceği her türlü yaptırımı kabul etmeye hazır olduklarını ifade ettiği belirtildi.

KAVGA GÜNDEM OLMUŞTU

İspanyol basınında yer alan haberlerde Valverde ile Tchouameni’nin antrenmanda yaşadığı tartışmanın soyunma odasında da devam ettiği ve fiziksel kavgaya dönüştüğü öne sürülmüştü.

REAL MADRID KRİZLE ÇALKALANIYOR

Son dönemde Mbappe tartışmaları, soyunma odası krizleri ve “köstebek” iddialarıyla gündeme gelen Real Madrid’de yaşanan olaylar İspanya’da büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Real Madrid’in, Barcelona ile oynayacağı kritik El Clasico öncesi yaşanan bu olaylar dikkat çekti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Özgür Özel'in Bakan Gürlek hakkındaki sözlerine soruşturma

Özgür Özel'in Bakan Gürlek hakkındaki sözlerine soruşturma
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi: Sahipsiz hayvanların yüzde 80'i toplandı, ekime kadar hepsini toplayacağız

Beklenen haber geldi! Bu görüntüler artık tarih oluyor

Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı

Hamaney’in vurulduğu anlar ilk kez anlatıldı: Beli ve bacağından...
Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı

Dün gece istediği olmadı!

Vatandaşı rahatlatacak düzenleme! Telefonda taksit sınırı esniyor

Vatandaşı rahatlatacak düzenleme! Taksit sınırı esniyor
Bakan Çiftçi: Sahipsiz hayvanların yüzde 80'i toplandı, ekime kadar hepsini toplayacağız

Beklenen haber geldi! Bu görüntüler artık tarih oluyor

Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu

İzlerken kanınız donacak! Küçük çocuk yaşam savaşı veriyor
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı

Erdoğan'ın imzasıyla TÜİK Başkanı görevden alındı