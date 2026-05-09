Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Galatasaray ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 4-2 kazandı.

OSIMHEN'İN VURUŞU YAN AĞLARDA

17. dakikada Sane'nin pasında ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Yunus Akgün, arka direğe ortaladı. Bu noktada bulunan Osimhen'in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.

TOP ÇİZGİDEN ÇIKARTILDI

31. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter'in boşa çıkmasının ardından Sallai, arka direkte topla buluştu. Macar oyuncunun vuruşunda Antalyasporlu Bünyamin Balcı, topu çizgiden çıkardı.

OSIMHEN'İN KAFA VURUŞU İSABETLİ OLMADI

35. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasında altıpas çizgisi üzerinde yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

ANTALYASPOR ÖNE GEÇTİ

45+3. dakikada Antalyaspor öne geçti. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Soner Dikmen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

LEMINA İLE SKORA DENGE GELDİ

Galatasaray, 56. dakikada skoru eşitledi. Galatasaray'da Noa Lang'ın sol taraftan arka direğe açtığı ortayı Barış Alper kafası ile içeriye çevirdi. Lemina altı pas içinde bomboş kaldı ve topu filelere göndererek duruma eşitlik getirdi.

AKDENİZ EKİBİ BİR KEZ DAHA ÖNDE

Antalyaspor, 63. dakikada yeniden öne geçti. Soner Dikmen'in kullandığı frikikte topu yakın direğin hemen altına vuruşunu yaptı ve takımını bir kez daha öne geçirdi.

RAMS PARK'TA SKORDA YENİDEN DENGE VAR

Galatasaray, 64. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içinde yerde kalan Osimhen için hakem Çağdaş Altay tarafından beyaz nokta gösterildi. Penaltıda topun başına gelen Osimhen, top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı.

GALATASARAY OSIMHEN İLE ÖNE GEÇTİ

Galatasaray, 87. dakikada öne geçti. Galatasaray atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde Osimhen topa topuğuyla dokundu. Defansa çarpan top ağlara gitti.

SON SÖZÜ KAAN AYHAN SÖYLEDİ

Galatasaray, 90+4'te dördüncü golü buldu. Galatasaray'da Icardi topu sol kanattan Kaan Ayhan'a çevirdi. Kaan Ayhan altı pas üzerinde takımını 4-2 öne geçirdi.

GALATASARAY 26. KEZ ŞAMPİYON

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 77'ye yükselten Galatasaray, üst üste dördüncü, toplamda 26. Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı.