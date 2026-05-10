Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime 1 hafta kala Süper Lig'in 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantiledi. Mücadele sonunda Osimhen, stadyumdan koşarak ayrıldı. Osimhen'in enerji dolu halleri büyük ilgi gördü.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, RAMS Park Stadyumu’nda konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor’u 4-2’lik skorla mağlup ederek 2025-26 sezonunu bitime bir hafta kala şampiyon tamamlamayı garantiledi. Üst üste dördüncü kez şampiyon olan Cimbom, toplamda 26. şampiyonluğuna uzandı. 

STADYUMDAN KOŞARAK AYRILDI 

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, stadyumdan ayrılış anlarıyla gündeme oturdu. Soyunma odasından çıktığı esnada elindeki telefonuyla görüntülü bir görüşme yapan Nijeryalı golcü, hızlı adımlarla koşarak stadyumdan ayrıldı. 

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ 

Yüksek enerjisi ve coşkulu halleriyle dikkat çeken Victor Osimhen’in bu görüntüsü sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi topladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
