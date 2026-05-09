Fenerbahçeli taraftarlar da Galatasaraylıları yalnız bırakmadı
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sokaklara çıkan taraftarlar kutlama yaparken, bazı Fenerbahçe taraftarlarının da eğlenceye katılması renkli görüntüler oluşturdu.
Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ
Şampiyonluğun ardından Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kutlamalar yapıldı. İlçe merkezinde bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar meşaleler yakıp tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı.
KUTLAMALARA FENERBAHÇE TARAFTARI DA KATILDI
Kutlamalar sırasında bazı Fenerbahçe taraftarlarının da eğlenceye katıldığı görüldü. Sarı-lacivertli taraftarlar, uzun yıllardır yaşayamadıkları şampiyonluk sevincini Galatasaray’ın şampiyonluğunda yaşamaya çalıştıklarını ifade etti. Kutlamalar gece geç saatlere kadar sürerken, bölgede polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.