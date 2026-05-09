90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı

Sevilla, 90+2’de Akor Adams’ın ceza sahası dışından attığı harika golle kritik galibiyete uzandı ve küme düşme hattından uzaklaştı.
La Liga’da kümede kalma mücadelesi veren Sevilla, son dakikalarda bulduğu golle kritik bir galibiyet aldı.
KAYBETSE DÜŞME HATTINA GİRECEKTİ
Karşılaşmayı kaybetmesi halinde son 3 haftaya küme düşme hattında girecek olan İspanyol ekibi, son anlarda derin bir nefes aldı.
SÜPER GOL AKOR ADAMS’TAN
Sevilla’ya hayat veren gol, 90+2. dakikada Akor Adams’ın ayağından geldi. Ceza sahası dışından gelen şık vuruş kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
TARAFTARLAR ÇILGINA DÖNDÜ
Son dakika golü sonrası tribünlerde büyük sevinç yaşanırken, futbolcuların kutlamaları dikkat çekti. La Liga’da alt sıralardaki mücadele sürerken Sevilla’nın aldığı bu sonuç büyük önem taşıdı.