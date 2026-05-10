Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
İstanbul Küçükçekmece’de bir zincir markette bölge sorumlusunun kadın çalışana şiddet uyguladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde mağdur personelin korkuyla köşeye sığındığı görülürken, olay sosyal medyada büyük tepki çekti. Şiddet iddialarıyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
İstanbul Küçükçekmece’de bir zincir markette yaşandığı öne sürülen şiddet olayı tepki çekti. İddiaya göre bölge sorumlusu olan erkek çalışan, kadın market personeline fiziksel şiddet uyguladı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadın çalışanın marketin arka bölümünde korkuyla geri çekildiği görülüyor. Erkek şahsın kadın personele agresif tavırlarla yaklaştığı, mağdur çalışanın ise kendisini korumaya çalışarak köşeye sığındığı dikkat çekiyor.
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine çok sayıda kullanıcı olaya tepki gösterdi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Paylaşılan görüntülerin ardından kullanıcılar, kadın çalışana yönelik şiddet iddialarının araştırılması ve sorumlular hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu.
Olayla ilgili market zincirinden ya da resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.