Serinlemek için şelaleye giren zihinsel engelli İsmail, boğuldu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde serinlemek için Obruk Şelalesi'ne giren 29 yaşındaki zihinsel engelli İsmail Uyanık, boğularak hayatını kaybetti. Olay sonrası başlatılan soruşturmada, Uyanık'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında ilçedeki Obruk Şelalesi'nde meydana geldi. Serinlemek için şelaleye giren zihinsel engelli İsmail Uyanık, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, Uyanık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Uyanık'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
