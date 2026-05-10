Haberler

Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor sözleri

Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor sözleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da ilk yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Çakır, seneye de şampiyon olmak istediklerini söyledi. Trabozonspor ile ilgili de konuşan milli eldiven, "Konuşulacak çok şey var da... Burada müsait değil ortam, başka zaman konuşuruz'' dedi.

  • Uğurcan Çakır, sezon başında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer oldu.
  • Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek 26. şampiyonluğunu kazandı.
  • Çakır, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e kendisini transfer ettiği için teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu yaşadı. Sezon başında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır ilk yılında zafere ulaşırken, maç sonunda açıklamalar yaptı. 

''KONUŞULACAK ÇOK ŞEY VAR...''

"Konuşulacak çok şey var da... Burada müsait değil ortam, başka zaman konuşuruz'' diyen Uğurcan Çakır, ''Trabzonspor'da uzun yıllar oynadım, kaptanlık yaptım, hiç kimsenin orada kalbini kırmadım. Kimseyle sorun yaşamadım. Her zaman en çok sevilen oyuncu ben olmuştum. Trabzonspor'da büyük başarılar yaşadık. Ben işimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım her zaman. Şu anda Galatasaray forması giyiyorum. Çok çalıştım. İyi performansla şampiyonlukla taçlandırdım. Seneye inşallah, bu sene alışma senemdi, daha büyük başarılar yaşarım inşallah. Ben buna inanıyorum. Bir teşekkür de eşime etmek istiyorum." dedi. 

''DURSUN BAŞKANIMA TEŞEKKÜR EDERİM''

Sözlerine devam eden milli eldiven, "Dursun başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Beni burada görmek istiyordu. Çok büyük bir bonservisle beni buraya transfer etti. Onun yüzünü kara çıkarmadığım için de mutluyum. Hak edilmiş bir şampiyonluk yaşadım. Galatasaray camiasına armağan olsun. İnşallah seneye kaldığımız yerden devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi

Fenerbahçe'den olay tepki!
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum

Müjdeli haberi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket

Ezelin rakibin şampiyonluğu sonrası taraftarı deliye döndüren hareket
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Protestolar işe yaramadı, Manifest Gaziantep’i coşturdu

Protestolar işe yaramadı, konser salonu hınca hınç doldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket

Ezelin rakibin şampiyonluğu sonrası taraftarı deliye döndüren hareket
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı! İşte Devler Ligi'ni garantileyen ilk 16 takım

Devler Ligi'ni garantileyen ilk 16 takım arasında büyük sürprizler var
Vatandaş, önünde namaz kılan polisi kayda aldı: Düştüğü not bomba

Vatandaş, önünde namaz kılan polisi kayda aldı: Düştüğü not bomba