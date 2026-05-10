Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor sözleri

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu yaşadı. Sezon başında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır ilk yılında zafere ulaşırken, maç sonunda açıklamalar yaptı.

''KONUŞULACAK ÇOK ŞEY VAR...''

"Konuşulacak çok şey var da... Burada müsait değil ortam, başka zaman konuşuruz'' diyen Uğurcan Çakır, ''Trabzonspor'da uzun yıllar oynadım, kaptanlık yaptım, hiç kimsenin orada kalbini kırmadım. Kimseyle sorun yaşamadım. Her zaman en çok sevilen oyuncu ben olmuştum. Trabzonspor'da büyük başarılar yaşadık. Ben işimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım her zaman. Şu anda Galatasaray forması giyiyorum. Çok çalıştım. İyi performansla şampiyonlukla taçlandırdım. Seneye inşallah, bu sene alışma senemdi, daha büyük başarılar yaşarım inşallah. Ben buna inanıyorum. Bir teşekkür de eşime etmek istiyorum." dedi.

''DURSUN BAŞKANIMA TEŞEKKÜR EDERİM''

Sözlerine devam eden milli eldiven, "Dursun başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Beni burada görmek istiyordu. Çok büyük bir bonservisle beni buraya transfer etti. Onun yüzünü kara çıkarmadığım için de mutluyum. Hak edilmiş bir şampiyonluk yaşadım. Galatasaray camiasına armağan olsun. İnşallah seneye kaldığımız yerden devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.