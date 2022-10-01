Rizespor Haberleri - Rizespor Haber - Haberler

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Rize spor haberleri... Bodrumspor, Rize deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor
Son dakika haberleri | Trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Osman Özsoy'un cenazesi törenle memleketine uğurlandı
Çaykur Rizespor'da kadro dışı bırakıldığı iddia edilen 3 futbolcuyla ilgili açıklama Açıklaması
Rize yerel: AKP Rize İl Yöneticisi Ali Haydar Er'in, Eski Anap Rize İl Başkanı Kemal Er'in Vasilik Yaptığı Üç Çocuğuyla Mahkemelik Olduğu Ortaya Çıktı
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Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 11 Eylül 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 11 Eylül 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Bülent Korkmaz: "Evimizde inşallah taraftarımızın özlediği galibiyeti yaşatırız"