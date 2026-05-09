Sivas'ta kuraklığın etkisiyle gün yüzüne çıkan köy yağışlarla yeniden baraj suları altında kaldı

Sivas'ın Hafik ilçesinde, yoğun yağışlarla birlikte Pusat-Özen Barajı'nın suları altında kalan eski köy yerleşim alanı yeniden suyla doldu. Tarımsal sulama amacıyla kurulan barajın doluluk oranı kış yağışlarıyla artarken, köyün cami minaresinin bir bölümü suyun yüzeyinde görünmekte.

Sivas'ın Hafik ilçesinde, Pusat-Özen Barajı'nın suları altında kalan ve geçen yıl kuraklığın etkisiyle gün yüzüne çıkan köyün eski yerleşim alanı, yoğun yağışlarla yeniden baraj suları altında kaldı.

Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı kurulan ve 2008 yılında su tutmaya başlayan barajda, son yıllarda yaşanan kuraklık, tarımsal sulama ve 4 Eylül Barajı'na yapılan su takviyesi nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşmüştü.

Kış döneminde gerçekleşen yoğun yağışlar ve karların erimesiyle baraj havzasındaki doluluk oranı hızlı bir artış gösterdi. Suların çekildiği dönemde tamamen ortaya çıkan Pusat köyünün eski yerleşim alanı, yükselen su seviyesiyle birlikte yeniden tamamen sular altında kaldı.

Eski köyün bulunduğu alanda sadece caminin minaresinin bir bölümü görülebiliyor.

Pusat köyü sakinlerinden İbrahim Corut, "Bu yıl daha önce eşi benzeri görülmemiş bir kar yağışı gerçekleşti. Boşalmış olan baraj, bu yılki yağışlarla tamamen doldu. Hatta aşağıda sizlerin de göreceği üzere sular altında kalan eski köydeki cami minaresinin alemi su yüzeyinde fark edilebiliyor." dedi.

Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz
