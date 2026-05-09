Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
Aziz Yıldırım’ın, menajerler aracılığıyla Filipe Luis’e teklif götürdüğü ve Brezilyalı teknik adamın Fenerbahçe ile görüşmeyi kabul ettiği öne sürüldü.
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’ın seçimi kazanması halinde Aykut Kocaman’ın takımın başına geçeceği iddiaları gündemdeki yerini korurken, Yıldırım’ın teknik direktör konusunda sürpriz bir isim üzerinde daha durduğu öne sürüldü.
FILIPE LUIS’E TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ
Brezilya basınından RTI Esporte’nin haberine göre Aziz Yıldırım, menajerler aracılığıyla Filipe Luis’e teklif iletti. Haberde, genç teknik adamın 2025 yılının ekim ayında reddettiği Fenerbahçe ile bu kez görüşmeyi kabul ettiği belirtildi.
TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI SÜRÜYOR
Sarı-lacivertli ekipte seçim öncesi teknik direktör adayları gündemdeki yerini korurken, Hakan Safi’nin de Enzo Maresca gibi önemli isimlerle temas kurduğu iddia edilmişti.
BREZİLYA’DA DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ
Teknik direktörlük kariyerine hızlı başlayan Filipe Luis, genç yaşına rağmen Brezilya’da büyük dikkat çekmişti. Ortaya atılan iddia kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.