Haberler

Haluk Levent, konserde Gülistan Doku'nun posteri açıp türkü seslendirdi

Haluk Levent, konserde Gülistan Doku'nun posteri açıp türkü seslendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haluk Levent, Tunceli'de düzenlenen Mameki Fest etkinliklerinde, kayıp Gülistan Doku'nun anısına düzenlenen konserde onun posteriyle sahneye çıkarak türkü söyledi. Kalabalık, 'Gülistan Doku' sloganlarıyla destek verdi.

TUNCELİ'de 'Mameki Fest Gençlik' etkinlikleri kapsamında sahne alan Haluk Levent, 6 yıldır kayıp olan ve cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde durulan Gülistan Doku'nun posteri açıp, türkü seslendirdi. Binlerce kişinin katıldığı konserde kalabalık hep bir ağızdan 'Gülistan Doku' sloganı attı.

Tunceli Valiliği tarafından düzenlenen ve 3 gündür süren 'Mameki Fest Gençlik' etkinlikleri kapsamında, Munzur Nehri kıyısındaki Mameki Parkı'nda Haluk Levent, konser verdi. Akşam saatlerinde sahneye çıkan Haluk Levent, konser sırasında 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olarak aranan ve cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde durulan Gülistan Doku'nun fotoğrafının yer aldığı posteri açarak türkü seslendirip, aileye destek mesajı verdi. Bunun üzerine alandaki kalabalık uzun süre 'Gülistan Doku' sloganları attı.

'ACILI ANNESİNİN YANINDAYIZ'

Sahneden kendisini dinlemeye gelenlere seslenen Haluk Levent, "Bütün ülke olarak duyarlıyız Gülistan kızımıza. Acılı annesinin yanındayız. Ben özellikle savcılığımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmasının ardından Haluk Levent, sözleri Yusuf Hayaloğlu'na, bestesi ise Ahmet Kaya ait 'Hani Benim Gençliğim Nerede' şarkısını konsere katılanlarla birlikte seslendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu

Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu!

Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi

Fenerbahçe'den olay tepki!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket

Ezelin rakibin şampiyonluğu sonrası taraftarı deliye döndüren hareket
Trump, İtalya ile köprüleri attı: İhtiyacımız olduğunda yanımızda değildiniz

Trump, bir Avrupa ülkesi ile daha köprüleri attı: Askerleri çekiyor

Vatandaş, önünde namaz kılan polisi kayda aldı: Düştüğü not bomba

Vatandaş, önünde namaz kılan polisi kayda aldı: Düştüğü not bomba
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Galatasaray, Dua Lipa'ya 4 şarkı için çuvalla para teklif etti

Süper Lig devi 4 şarkı için servet teklif etti
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu