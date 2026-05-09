Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'a kaybeden Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

SERGEN YALÇIN'DAN İSTİFA KARARI İDDİASI

Fanatik’in haberine göre; Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın istifa etti. Beşiktaş’ın sahasında Trabzonspor’a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından deneyimli teknik adamın görevinden ayrılma kararı aldığı öne sürüldü.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ GELMİŞTİ

Karşılaşma öncesi ve maç sırasında Beşiktaş taraftarları, Sergen Yalçın’a yönelik protestolarda bulunmuştu. Tribünlerden “Söylesene hoca takım niye oynamıyor?” tezahüratları yükselmiş, taraftarlar ilk 5 dakikada sessiz protesto yapmıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Sergen Yalçın'ın istifa ettiği şeklindeki haberlerin ardından harekete geçen Beşiktaş yönetimi bu iddiaları yalanladı. Beşiktaş İkinci Başkanı Murat Kılıç'ın basın mensuplarına yaptığı açıklamada, deneyimli hocanın böyle bir kararının olmadığı ve Yalçın ile yola devam edeceklerini belirtti.