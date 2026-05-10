Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 26. kez şampiyonluğa ulaştı. Süper Lig'de 33. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

LEMINA MÜJDEYİ VERDİ

Galatasaray'ın yıldızı Mario Lemina, 26. şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunarak yeni sezon öncesi müjdeli haberi sarı-kırmızılı taraftarlara verdi.

''YÜZDE 99 TAKIMDA KALACAĞIM''

"Çok mutluyum. Bu güzel anı yaşamak için çok çalıştık ve hayal kurduk. Herkesi tebrik etmek istiyorum'' diyen Mario Lemina, geleceği hakkında da konuşarak "Gelecek sezon yüzde 99 takımda kalacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.