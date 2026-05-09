İran Devrim Muhafızları Ordusu: Füze ve İHA'larımız ABD hedeflerine ve düşmanın gemilerine kilitlendi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri, bölgedeki Amerikan hedefleri ve düşman gemilerine yönelik füze ve insansız hava araçlarının ateşleme emrini beklediğini duyurdu. ABD'nin İran'a yönelik müdahalelerine karşı ağır saldırılarla karşılık verileceği uyarısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, füze ve insansız hava araçlarının bölgedeki Amerikan hedefleri ile düşman gemilerine kilitlenerek ateşleme emri beklediğini bildirdi.

İran'ın stratejik füze operasyonlarından sorumlu birimi Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, donanmanın İran'a ait petrol tankerleri ve ticari gemilere müdahaleye ABD'nin bölgedeki merkezleri ve düşman gemilerine ağır saldırıyla karşılık verileceği uyarısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetlerinin füze ve insansız hava araçları, bölgedeki ABD hedeflerine ve saldırgan düşmanın gemilerine kilitlendi. Ateşleme emrini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilerine müdahale ve saldırılarına karşı "Uyarı" notuyla yazılı açıklama yayımlamıştı. Açıklamada, İran'ın petrol tankerleri ve ticari gemilerine herhangi bir müdahale halinde, bölgedeki ABD merkezlerinden birine ve düşman gemilerine ağır saldırılar düzenleneceği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
