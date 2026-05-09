YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu

Financial Times, Türkiye’nin SAHA 2026’da tanıttığı YILDIRIMHAN füzesine geniş yer verirken, sistemin 6 bin kilometre menzili ve hipersonik özellikleriyle Türkiye’yi bu alanda sınırlı sayıdaki ülkeler arasına taşıdığını yazdı.

Türkiye’nin 6 bin kilometre menzilli hipersonik balistik füzesi YILDIRIMHAN, uluslararası kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor. İngiliz basınının önde gelen gazetelerinden Financial Times, SAHA 2026’da tanıtılan sisteme geniş yer ayırdı.

“SINIRLI SAYIDAKİ ÜLKELER ARASINA GİRDİ”

Financial Times’ın haberinde, YILDIRIMHAN’ın 6 bin kilometre menzile ulaşabildiği, 3 bin kilogram harp başlığı taşıyabildiği ve yüksek hız kapasitesine sahip olduğu vurgulandı. Haberde, “YILDIRIMHAN ile Türkiye, bu silaha sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girdi” ifadeleri kullanıldı.

SAVUNMA SANAYİİNDE HIZLI YÜKSELİŞ

Gazete, Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayiinde kaydettiği ilerlemeye de dikkat çekti. İHA, SİHA, deniz platformları ve füze sistemleri alanında güçlü bir üretim altyapısı oluşturulduğu belirtilirken, Türkiye’nin dünyanın en büyük 11’inci silah ihracatçısı konumuna yükseldiği aktarıldı.

Türk savunma şirketlerinin küresel etkisinin arttığına vurgu yapılan haberde, Baykar’ın geliştirdiği insansız hava araçları ve Avrupa ile kurulan iş birlikleri de örnekler arasında gösterildi.

“ANKARA HIZ KESMEDEN İLERLİYOR”

Haberde ayrıca Türkiye’nin mevcut uzun menzilli füze sistemlerinden TAYFUN’un testlerde yaklaşık 600 kilometre menzile ulaştığı hatırlatılarak, Ankara’nın füze teknolojilerinde “hız kesmeden ilerlediği” ifade edildi.

YILDIRIMHAN’IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Hipersonik özellik taşıyan YILDIRIMHAN’ın mach 9 ile 25 arasında değişen hızlara ulaşabildiği belirtildi. Füzenin, bu yüksek hız sayesinde mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kabiliyetine sahip olduğu ifade edildi. Sıvı nitrojen tetroksit yakıtı kullanan ve 4 roket motoruyla çalışan sistemin, modern harp doktrinlerinde kritik bir kuvvet çarpanı olarak değerlendirildiği aktarıldı. Yüksek hız ve manevra kabiliyeti sayesinde hedefe ulaşım süresini kısaltan sistem, erken uyarı ve önleme imkanlarını sınırlıyor. 3 bin kilogramlık patlayıcı kapasitesiyle dikkat çeken YILDIRIMHAN, bu yönüyle benzer sistemlerden ayrışıyor.

Olgun Kızıltepe
