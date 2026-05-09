Yolcu uçağı, kalkış sırasında piste çıkan kişiye çarptı

ABD'de Denver Uluslararası Havalimanı’nda kalkışa geçen bir yolcu uçağı, havalimanı güvenliğini ve çevre çitlerini aşarak piste doğru koşan kişiye çarparak ölümüne neden oldu. Çarpmanın ardından motoru alev alan uçaktaki 224 yolcu acil tahliye edilirken, 12 kişinin yaralandığı açıklandı.

PİSTE DOĞRU KOŞTU

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Denver Uluslararası Havalimanı'nda dün gece Frontier Airlines'a ait bir uçak, kalkışa geçtiği sırada piste çıkan kişiye çarptı. Pilot havalanmayı durdururken, söz konusu kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ise yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin havalimanı güvenliğini ve çevre çitlerini aşarak piste doğru koştuğunu ifade etti.

YOLCULAR ACİL TAHLİYE EDİLDİ: 12 YARALI

Öte yandan çarpmanın ardından uçağın motorunda yangın çıktığı belirtildi. Frontier Airlines, uçakta bulunan 224 yolcunun pistte acil tahliye edildiğini ve 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

Havalimanı yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA
