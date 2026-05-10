Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı

Devlet Tiyatroları Antalya 16. Uluslararası Tiyatro Festivali’nin açılışında konuşma yapan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, bazı seyirciler tarafından yuhalandı. Aspendos Antik Tiyatrosu’ndaki festival açılışında yaşanan anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Devlet Tiyatroları Antalya 16. Uluslararası Tiyatro Festivali'nin açılış oyunu öncesi açıklamalarda bulunan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, konuşması sırasında seyirciler tarafından yuhalandı.

"TİYATRO VARSA ANTALYA BİR SAHNEDİR"

Antalya'da düzenlenen Devlet Tiyatroları Antalya 16. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı. Aspendos Antik Tiyatrosu'nda açılış oyunu öncesinde konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Karadağlı, "Bugün burada sadece bir festivalin açılışını yapmıyoruz. Bir hayali, bir tutkuyu ve binlerce yıllık bir mirası yeniden ayağa kaldırıyoruz. 'Tiyatro varsa, Antalya bir sahnedir' diyerek çıktığımız bu yolda 16. kez perdelerimizi büyük bir gururla ve coşkuyla aralıyoruz" dedi. 

Karadağlı, "Üç kıtadan gelen tiyatro topluluklarını Antalya'da bir araya getirirken, aslında yalnızca oyunları değil, kültürleri, duyguları ve hikayeleri de buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

O ANLAR KAMERADA

