Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı

3 kişinin hantavirüs kaynaklı hayatını kaybettiği MV Hondius isimli yolcu gemisi İspanya'da Kanarya Adaları'nın Tenerife kentine demirledi. İspanya Sağlık Bakanlığı gemiden ilk tahliyelerin başladığını duyurdu.

  • Hollanda bandıralı 'MV Hondius' yolcu gemisinde hantavirüs vakaları tespit edildi ve gemi Tenerife'deki Granadilla de Abona Limanı'na demirledi.
  • Gemide 147 kişi bulunuyor; ilk grup tahliyeler başladı ve yolcular sivil halkla temas etmeden havalimanına transfer edilecek.
  • Hantavirüs genellikle kemirgenlerden bulaşır; ateş, yorgunluk, kas ağrısı, solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliğine yol açabilir.

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisi, İspanya'nın güneydoğusunda yer alan Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı'na geldi.

TAHLİYELER BAŞLADI

İspanya Sağlık Bakanlığı, limana demirlenen gemiden ilk grup tahliyelerinin başladığını duyurdu. 

Gemide Filipinler'den 38 (hepsi mürettebat), İngiltere'den 23, ABD'den 17, İspanya'dan 14, Hollanda'dan 11, Almanya'dan 8, Fransa ve Ukrayna'dan beşer, Kanada ve Avustralya'dan dörder, Türkiye'den 3, Hindistan, Belçika ve İrlanda'dan ikişer, Yunanistan, Polonya, Portekiz, Karadağ, Japonya, Yeni Zelanda, Rusya, Arjantin ile Guatemala'dan birer olmak üzere toplam 147 kişi bulunuyor.

İspanya hükümeti yetkilileri, limandan havalimanına her transferin yaklaşık 10 dakika sürmesinin beklendiğini, uçakların hazır olmadan yolcuların gemiden çıkartılmayacağını ve sivil halkla hiçbir temasın olmayacağını bildirmişti.

HANTAVİRÜS HAKKINDA

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

