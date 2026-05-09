"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten olay
Zambiya Ligi’nde maçın oyuncusu seçilen futbolcuya ödül olarak 5 karton yumurta verilmesi viral oldu.
ÖDÜLÜ GÖRENLER ŞAŞIRDI
Karşılaşmanın ardından maçın en iyi oyuncusu seçilen futbolcuya ödül olarak 5 karton yumurta verildi. Ödül töreninden görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, futbolseverler olay hakkında çok sayıda paylaşım yaptı.
FARKLI ÖDÜL DİKKAT ÇEKTİ
Dünyanın birçok liginde para ödülü, kupa veya sponsor hediyeleri verilirken, yumurta ödülü futbol gündeminde dikkat çeken anlardan biri oldu. Futbolcunun ödülünü aldığı anlar sosyal medyada mizahi yorumlarla birlikte paylaşıldı.